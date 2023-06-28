Карлос Алькарас составил символическую сборную из 11 футболистов

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас составил символическую футбольную сборную. Её опубликовал на своей странице портал Transfermarkt.
Вратарь: Икер Касильяс (экс-«Реал» Мадрид/сборная Испании);
Защитники: Роберто Карлос (экс-«Реал» Мадрид/Бразилия), Карлес Пуйоль (экс-«Барселона»/Испания), Серхио Рамос (без клуба/Испания), Кафу (экс-«Милан»/Бразилия);
Полузащитники: Зинедин Зидан (экс-«Реал» Мадрид/Франция), Лука Модрич («Реал» Мадрид/Хорватия), Андрес Иньеста (без клуба/Испания);
Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»/Португалия), Роналдо (экс-«Реал» Мадрид/Бразилия), Лионель Месси («Интер Майами»/Аргентина).
В настоящий момент Карлос Алькарас занимает первую строчку мирового рейтинга.
Карлос Алькарас — вновь первая ракетка мира. Видеоролик:
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