Карлос Алькарас составил символическую сборную из 11 футболистов

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас составил символическую футбольную сборную. Её опубликовал на своей странице портал Transfermarkt.

Вратарь: Икер Касильяс (экс-«Реал» Мадрид/сборная Испании);

Защитники: Роберто Карлос (экс-«Реал» Мадрид/Бразилия), Карлес Пуйоль (экс-«Барселона»/Испания), Серхио Рамос (без клуба/Испания), Кафу (экс-«Милан»/Бразилия);

Полузащитники: Зинедин Зидан (экс-«Реал» Мадрид/Франция), Лука Модрич («Реал» Мадрид/Хорватия), Андрес Иньеста (без клуба/Испания);

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»/Португалия), Роналдо (экс-«Реал» Мадрид/Бразилия), Лионель Месси («Интер Майами»/Аргентина).

В настоящий момент Карлос Алькарас занимает первую строчку мирового рейтинга.

Карлос Алькарас — вновь первая ракетка мира. Видеоролик: