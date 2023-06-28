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Юран единственным из тренеров РПЛ выбрал Карпукаса лучшим молодым игроком сезона

Юран единственным из тренеров РПЛ выбрал Карпукаса лучшим молодым игроком сезона
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

Лучшим молодым игроком в прошлом сезоне РПЛ, по мнению Юрана, стал Артём Карпукас. Топ-5 сложилась следующим образом:

1. Артём Карпукас («Локомотив»).
2. Евгений Морозов («Факел»).
3. Константин Тюкавин («Динамо»).
4. Сергей Волков («Краснодар»).
5. Ярослав Михайлов («Пари Нижний Новгород»).

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмат»), а болельщики выбирали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

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