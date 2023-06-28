В «Зените» объяснили, почему клуб решился на подписание бразильского вундеркинда Педро

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о нападающем «Коринтианса» Педро Энрике Силве дос Сантосе, который может стать новичком российского клуба. У «Зенита» есть приоритетное право выкупа 17-летнего футболиста.

«Следует немного подождать до того момента, как он приедет сюда, чтобы дать более точную оценку. Но по его потенциалу понятно, что Педро может стать хорошим игроком как для бразильского, так и мирового футбола. Вот почему клуб решил рискнуть, у него очень сильный менталитет.

Мы следим за Педро, как и все большие европейские клубы в прошлом году. Он очень молод, у него большой потенциал, технически одарённый футболист. Разговаривал с ним несколько раз. Он сосредоточен, предан делу, с хорошим менталитетом. Хотим поработать с ним, заставить его развить все те качества, которые видели, весь его потенциал», — приводит слова де Оливейры UOL.