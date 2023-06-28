«Наполи» установил ценник за Осимхена в размере трёх трансферов Холанда в «Манчестер Сити»
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов продать нападающего Виктора Осимхена за сумму не менее € 180 млн. Это три стоимости трансфера нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
24-летний Осимхен перешёл в «Наполи» из «Лилля» в сентябре 2020 года за € 75 млн. В минувшем сезоне нигерийский нападающий забил 31 мяч и отдал три результативные передачи в 39 матчах. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде стать чемпионом страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.
Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия празднуют чемпионство «Наполи». Видеоролик:
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