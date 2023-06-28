Виталий Ботнарь: когда порвал кресты, первая мысль: как я сейчас всё это преподнесу маме

Российский голкипер Виталий Ботнарь рассказал, как получил травму крестообразных связок в августе 2022 года.
«Когда я только приземлился при падении, сначала вообще ничего не понял. Многие знакомые, кто рвал кресты, рассказывали, что это адская боль, невозможно ходить. У меня таких ощущений не было, я ничего толком не почувствовал и продолжил играть. Лишь минуты через две понял — что-то не так, надо просить замену. Даже не думал, что порваны кресты, был уверен, что все обойдётся.
Поздно вечером сделал МРТ. А на следующий день, когда собралась команда, врач выгнал всех из медкабинета и сказал: «У тебя кресты». Первая мысль: как я сейчас всё это преподнесу маме. Она очень сильно переживала, понимала, что я очень долго шёл к Премьер-Лиге, а сейчас могу пропустить полгода. Но был уверен, что восстановлюсь быстро, в большей степени всё идет от головы — как ты себя настроишь, так и будет», — приводит слова Ботнаря «РБ Спорт».
В период с 2020 по 2023 год Ботнарь выступал в московском «Торпедо».
- 28 июня 2023
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