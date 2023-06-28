«Моросите прямо». Кокорин обратился к «Барселоне», которая поддержала ЛГБТ

Российский нападающий Александр Кокорин не оценил акцию каталонской «Барселоны» в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Испанский клуб поднял над домашним стадионом радужные флаги в поддержку ЛГБТ и разместил их фото в социальных сетях. Данная публикация собрала более 130 тыс. комментариев, большая часть которых — осуждение «Барселоны» за поддержку нетрадиционных ценностей. Не остался в стороне и Александр Кокорин, который написал под постом «Барсы»: «Моросите прямо».
В прошлом сезоне Александр Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он стал чемпионом в составе этого клуба и был признан лучшим игроком лиги. Россиянин забил 13 голов в 30 матчах, после чего вернулся в «Фиорентину», которой и принадлежат права на футболиста.
В «Фиорентину» Кокорин перешёл зимой 2021 года из московского «Спартака». Ранее нападающий играл за такие команды, как «Сочи», «Зенит», «Динамо» и «Анжи».
Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе в Англии. Видео:
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