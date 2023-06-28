Юрий Сёмин оценил тройку лучших молодых футболистов РПЛ
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Известный российский тренер Юрий Сёмин согласился с результатами опроса «Чемпионата» для определения лучшего молодого игрока России.
«На мой взгляд, список объективный. Я думаю приблизительно так же. Мне нравятся Пиняев, Литвинов и Тюкавин. Хотя была достаточно большая конкуренция», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, накануне «Чемпионат» провёл опрос среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги, по итогам которого лучшим молодым футболистом России был признан Сергей Пиняев. Второе место занял Константин Тюкавин. Замкнул тройку лидеров Руслан Литвинов.
Будущее футбола: здесь 15 лучших молодых игроков России – по версии тренеров и капитанов клубов РПЛ
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