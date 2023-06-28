Глушаков заявил, что у него есть много зарубежных вариантов продолжения карьеры
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Бывший футболист «Спартака», «Химок» и ряда других российских команд Денис Глушаков рассказал о вариантах продолжения карьеры. Он заявил, что у него есть множество вариантов перехода в зарубежные команды. При этом Глушаков отметил, что пока конкретных договорённостей ни с кем у него нет.
«Что могу сказать о своем будущем? Ничего не могу рассказать. Я тренируюсь пока что индивидуально, разговариваю. Там будет видно. Знаете, как у нас всегда бывает, когда на флажке игроков подписывают? Посмотрим, видно будет. Конкретики нет. Есть предпосылки, что-то, куда-то — пока общаемся. Чуть-чуть время дайте, и все будет нормально.
Есть ли зарубежные варианты? Есть. Это ближайшее зарубежье, очень много [вариантов]", — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
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