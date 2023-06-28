Наумов: в игре с ЦСКА в третьем туре сразу будет понятно, как «Локомотив» готов к сезону

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил календарь железнодорожников в стартовых турах нового сезона РПЛ. По его мнению, серьёзные соперники сразу покажут, как «Локо» готов к сезону.
«Считаю, что в стартовых турах у «Локомотива» хороший календарь. В третьем — сразу игра с грандом, с ЦСКА, дерби. Мне кажется, это неплохо. Мы сразу поймём, как «Локо» готов к сезону. А вот первая игра с «Рубином» дома мне не очень нравится. Знаю, как это будет тяжело. Там Рашид Рахимов, я знаю, как он строит игру. Наверное, играть будет от обороны, и «Локомотиву» будет очень сложно.
«Факел» на выезде — тоже не подарок? Безусловно, не подарок. Но я думаю, что «Локомотиву» по силам с воронежцами разобраться. Повторюсь, «Рубин» дома меня напрягает гораздо больше. Тем более первая игра. Думаю, будет вязкий, тяжёлый матч. Будет мало голов, мало моментов. Боюсь, что закончиться может ничьей. А это, конечно, не очень хорошо», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».
- 28 июня 2023
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