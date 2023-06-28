Литвинов: в отпуске ребята писали, а я выходил на связь через три дня — интернета не было

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как провёл отпуск. Футболист набирался сил в деревне и по два-три дня не выходил на связь.

«Времени, которое я провёл в отпуске, было достаточно, чтобы перезагрузиться. То умиротворение, которое есть в деревне, когда ты отключаешься от всего — социальных сетей. Я ничего не читал, интернета особо не было. Ребята мне писали, а я на связь с ними выходил через два-три дня. Полностью отключился от всего. Уже сейчас с новыми силами можно рваться в бой.

Рад видеть всех ребят. После отпуска всегда тёплая встреча, когда ты долго не находишься в команде. «Спартак» — семья. Все стали настолько близкими, что всегда хочется увидеться после долгой разлуки», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.