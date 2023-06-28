«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Лейпцига» Доминику Собослаи

Английский «Ливерпуль» изучает возможность подписания полузащитника «РБ Лейпциг» Доминика Собослаи, сообщает издание The Athletic.
По информации источника, мерсисайдцы уже успели провести встречу с представителями 22-летнего венгерского футболиста. Отмечается, что в «Ливерпуле» понимают, как сложно будет приобрести Доминика этим летом.
В минувшем сезоне Собослаи провёл за «Лейпциг» 31 матч в рамках чемпионата Германии, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач. За «быков» венгерский полузащитник выступает с 2021 года.
Ранее в своей карьере он играл за «Лиферинг» и «Ред Булл Зальцбург». К настоящему моменту на счету 22-летнего атакующего полузащитника 32 матча за сборную Венгрии и семь забитых мячей.
Этим летом «Ливерпуль» уже приобрёл полузащитника «Брайтона» и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера.
- 28 июня 2023
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