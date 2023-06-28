В Москве прошёл очный этап драфта ФНЛ

Футбольная национальная лига провела драфт — масштабный отбор футболистов, которые могли получить шанс попасть на просмотр в клубы Первой и Второй лиг.

В общей сложности было подано свыше 200 заявок, из которых были отобраны 40 человек. Отметим, что среди них были в том числе игроки Медиалиги. Участники очного этапа в Москве в течение двух дней показывали свой профессиональный уровень.

Представители клубов ФНЛ лично следили за участниками отбора, а также могли наблюдать за кандидатами благодаря организованной трансляции. Во второй день состоялся просмотровый матч, гостями которого стали экс-тренер «Енисея» и «Сочи» Вадим Гаранин, бывшие футболисты, братья Алан и Сослан Гатаговы и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия.

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