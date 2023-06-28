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Виталий Ботнарь: не понимаю, когда футболист спрашивает у тренера, почему не играет

Виталий Ботнарь: не понимаю, когда футболист спрашивает у тренера, почему не играет
Жозеп Клотет
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Бывший вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал, что ни разу не разговаривал с главным тренером московского клуба Жозепом Клотетом.

«Я понимаю, что Бабурин завоевал место в основе, пока я восстанавливался — тренерский штаб рассчитывал на него. У меня нет никаких обид, так бывает. Пытался ли я поговорить с Клотетом? Нет.

Не понимаю таких ситуаций, когда футболист подходит к тренеру и спрашивает, почему не играет. Это должно решаться по тренировочному процессу — кто сильнее, тот и играет. У нас с Пепом не было ни одного разговора. Не виню его, у каждого свой подход. И, повторю, я этих бесед не искал, просто занимался своим делом», — приводит слова Ботнаря «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне московское «Торпедо» заняло последнее место в Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Первой лиге.

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