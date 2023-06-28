Болельщики оскорбляют «Барселону» из-за публикации радужных флагов в Курбан-байрам

Каталонская «Барселона» спровоцировала волну негодования в интернете, опубликовав в своих соцсетях пост с радужными флагами в поддержку ЛГБТ. Шаг не оценили многие болельщики клуба, особенно поклонники футбола из мусульманского мира, в эти дни празднующие свой священный праздник Курбан-байрам.

Новость спровоцировала скандал. Под постом появилось много гневных комментариев, в том числе с требованием извиниться. Людей призывают отписываться от социальных сетей «Барселоны» и больше не поддерживать этот клуб.

Радужные флаги в поддержку нетрадиционных ценностей, ставшие предметом раздора, испанский клуб поднял над домашним стадионом.

Добавим, что в стороне не остался и российский нападающий Александр Кокорин, который своеобразно прокомментировал публикацию «Барселоны».