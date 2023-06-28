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Волков: я вырос в криминальном районе, играл в футбол на покрытии из камней и песка

Волков: я вырос в криминальном районе, играл в футбол на покрытии из камней и песка
Сергей Волков
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал о своём детстве и родном городе — Чите.

«Мой родной город – Чита. Я вырос в довольно-таки криминальном районе. Чита — вообще не самое безопасное место в этом отношении, но всё-таки это мой родной город, я его люблю. Играл в футбол на коробках, покрытие – камни и песок, ворота – деревянные дощечки. Читинская область – это очень красивая летняя природа. Я обожаю лес. В самом городе можно сходить в парк ОДОРА или в Музей декабристов, а неподалёку от Читы раскинулся природный национальный парк Алханай. Я уже довольно давно не был в Чите, но знаю, что многие люди там болеют за меня и следят за моими успехами. Передаю им привет! Обязательно вернусь и пройдусь по родным местам. Кстати, мой первый тренер – Григорий Дмитриевич Налобин – начинал со мной работать как раз в Чите. Сейчас он со мной в Краснодаре и помогает так же, как в детстве», — сказал Волков «Чемпионату».

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