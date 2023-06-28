В «Марселе» опровергли интерес к Клаудиньо
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Спортивный директор французского «Марселя» Хавьер Рибалта прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.
«Это фейк. Мы не заинтересованы в этом игроке», — цитирует Рибалту издание Sport24.
В прошлом сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей, забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 20 млн.
За «Зенит» бразилец выступает с 2021 года. Ранее в своей карьере он представлял такие клубы, как «Ред Булл Брагантино», «Понте-Прета», «Брагантино», «Ред Булл Бразил», «Санту-Андре» и «Коринтианс». Сине-бело-голубые по итогам сезона-2022/2023 стали чемпионами России в пятый раз подряд и десятый в истории.
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