В «Марселе» опровергли интерес к Клаудиньо

Спортивный директор французского «Марселя» Хавьер Рибалта прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

«Это фейк. Мы не заинтересованы в этом игроке», — цитирует Рибалту издание Sport24.

В прошлом сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей, забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 20 млн.

За «Зенит» бразилец выступает с 2021 года. Ранее в своей карьере он представлял такие клубы, как «Ред Булл Брагантино», «Понте-Прета», «Брагантино», «Ред Булл Бразил», «Санту-Андре» и «Коринтианс». Сине-бело-голубые по итогам сезона-2022/2023 стали чемпионами России в пятый раз подряд и десятый в истории.