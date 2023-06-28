Виталий Ботнарь: вне поля я относился с уважением ко всем возрастным, опытным коллегам

Бывший вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал о своих увлечениях и о том, как относится к возрастным и опытным коллегам.

«Я не отношу себя к поколению тиктокеров. В телефоне использую разве что мессенджеры, или вечером могу посмотреть какой-нибудь фильм или сериал. Видел интервью Смолова, слышал его слова про новое поколение. Но я абсолютно не такой человек, вообще.

Максимум у меня были стычки на футбольном поле, когда мы начинали кусаться друг с другом. Даже с тем же Артёмом Самсоновым. Но это нормально — во время матча бьют эмоции, без этого никак. Вне поля я всегда относился с уважением ко всем возрастным, опытным коллегам», — приводит слова Ботнаря «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне московское «Торпедо» заняло последнее место в Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Первой лиге.