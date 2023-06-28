Капитан «Зенита» Дуглас Сантос определил пятёрку лучших молодых игроков сезона в РПЛ

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

Лучшим молодым игроком в прошлом сезоне РПЛ, по мнению бразильца, стал Сергей Пиняев. Топ-5 у Сантоса следующая:

1. Сергей Пиняев («Локомотив»).

2. Роберт Ренан («Зенит»).

3. Руслан Литвинов («Спартак»).

4. Артём Карпукас («Локомотив»).

5. Мантуан («Зенит»).

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда он был игроком «Уфы», ныне выступает за «Ахмат»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

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