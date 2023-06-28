Нигматуллин: Тюкавин проявил бы себя больше, будь у него больше игровых минут в «Динамо»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин согласился с результатами опроса «Чемпионата», проводившегося для определения лучшего молодого игрока России.
«Я склонен согласиться с выбором. Пиняев ярко провёл сезон в «Крыльях Советов», в «Локомотиве» тоже достаточно уверено выглядел. Солидарен с выбором тройки лучших игроков. Тюкавин и Литвинов тоже играли заметную роль в своих клубах. Возможно, Тюкавин проявил бы себя больше, будь у него больше игровых минут», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, накануне «Чемпионат» провёл опрос среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги, по итогам которого лучшим молодым футболистом России был признан Сергей Пиняев. Второе место занял Константин Тюкавин, а замкнул тройку лидеров Руслан Литвинов.
Будущее футбола: здесь 15 лучших молодых игроков России – по версии тренеров и капитанов клубов РПЛ
- 28 июня 2023
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