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«Зенит» закрыл сделку по трансферу Педро

«Зенит» закрыл сделку по трансферу Педро
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«Зенит» договорился по трансферу Педро Энрике Силва дос Сантоса из «Коринтианса». Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

По данным источника, срок контракта 17-летнего игрока с командой Сергея Семака рассчитан на 5 лет, соглашение начнёт действовать с 5 февраля 2024 года, когда футболисту исполнится 18 лет.

Как сообщалось ранее, петербуржский клуб заплатит за трансфер юного бразильского футболиста наличными. Отметим, что Педро станет девятым бразильцем в составе «Зенита».

На данный момент в клубе с берегов Невы выступают защитники Родригао, Дуглас Сантос и Роберт Ренан, полузащитники Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан и Ду Кейрос, а также нападающий Малком.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 17-летнего футболиста в € 2 млн.

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