«Зенит» закрыл сделку по трансферу Педро
Поделиться
«Зенит» договорился по трансферу Педро Энрике Силва дос Сантоса из «Коринтианса». Об этом сообщает издание «РБ Спорт».
По данным источника, срок контракта 17-летнего игрока с командой Сергея Семака рассчитан на 5 лет, соглашение начнёт действовать с 5 февраля 2024 года, когда футболисту исполнится 18 лет.
Как сообщалось ранее, петербуржский клуб заплатит за трансфер юного бразильского футболиста наличными. Отметим, что Педро станет девятым бразильцем в составе «Зенита».
На данный момент в клубе с берегов Невы выступают защитники Родригао, Дуглас Сантос и Роберт Ренан, полузащитники Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан и Ду Кейрос, а также нападающий Малком.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 17-летнего футболиста в € 2 млн.
Комментарии
- 28 июня 2023
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:06
-
18:05
-
17:45
-
17:42
-
17:41
-
17:33
-
17:32
-
17:20
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:38
-
15:36
-
15:32
-
15:25
Партнерский контент