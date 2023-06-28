Дьяков: у нас много молодых, которым есть куда расти. Выделил бы Денисова и Глушенкова

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался об итогах голосования «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023.

«Согласен с тройкой лучших молодых игроков РПЛ: и Пиняев, и Тюкавин, и Литвинов хорошо себя проявили. Может, Тюкавин в меньшей степени, потому что он не так много играл — качественно выходил на замену, но время в основном составе было не таким большим. Пиняев неплохо проявил себя и за «Крылья», и за «Локомотив». Литвинов — тоже. Ребята молодцы, всё по делу.

Ещё выделил бы Денисова из «Спартака» и Глушенкова, но второй не попадает под эту категорию. У нас есть много молодых ребят, которым есть куда расти и развиваться. Ближайший сезон покажет», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.