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«Арсенал» надеется закрыть сделку по Райсу сегодня или завтра

«Арсенал» надеется закрыть сделку по Райсу сегодня или завтра
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Лондонский «Арсенал» близок к оформлению трансфера полузащитника «Вест Хэма» и сборной Англии Деклана Райса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, «Арсенал» ожидает, что сделка будет закрыта в течение двух суток. На текущий момент стороны близки к оформлению последних договорённостей. Сомнений в том, что Райс продолжит карьеру в «Арсенале», практически не осталось.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» отклонил рекордное для английских игроков предложение по Деклану от «Арсенала» в размере € 122 млн с учётом бонусов. Отмечалось, что «молотобойцы», скорее всего, будут просить за своего футболиста не менее € 128 млн.

В прошлом сезоне Деклан Райс принял участие в 37 играх за «Вест Хэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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