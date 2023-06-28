«Арсенал» надеется закрыть сделку по Райсу сегодня или завтра

Лондонский «Арсенал» близок к оформлению трансфера полузащитника «Вест Хэма» и сборной Англии Деклана Райса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, «Арсенал» ожидает, что сделка будет закрыта в течение двух суток. На текущий момент стороны близки к оформлению последних договорённостей. Сомнений в том, что Райс продолжит карьеру в «Арсенале», практически не осталось.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» отклонил рекордное для английских игроков предложение по Деклану от «Арсенала» в размере € 122 млн с учётом бонусов. Отмечалось, что «молотобойцы», скорее всего, будут просить за своего футболиста не менее € 128 млн.

В прошлом сезоне Деклан Райс принял участие в 37 играх за «Вест Хэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.