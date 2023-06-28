«Коринтианс» согласился продать Педро в «Зенит», посчитав сделку чрезвычайно выгодной

Бразильский «Коринтианс» согласовал трансфер нападающего Педро в «Зенит». Общая сумма сделки составила около € 9 млн за 50% экономических прав на спортсмена. При этом «тимао» сохранят за собой 30%, сообщает издание Gazeta Esportiva, разузнавшее подробности переговоров.

По информации бразильского ресурса, клуб согласился на переход Педро, поскольку тот не пользовался большим спросом на рынке. Предложение «Зенита» стало первым, которое клуб получил по 17-летнему нападающему. В «Коринтиансе» считают, что игрок не стал целью других потенциальных покупателей, потому что мало играл на профессиональном уровне и допустил падение формы в период, когда оставался в команде во время чемпионата мира среди юношей до 20 лет. «Коринтианс» не отпустил футболиста на этот турнир.

На сайте Transfermarkt, специализирующемся на рыночной стоимости игроков, Педро оценивается всего в € 2 млн. «Тимао» посчитали, что сумма в € 9 млн за половину прав на Педро – отличный вариант, особенно учитывая экономические проблемы клуба. По мнению тренера «Коринтианса» Вандерлея Лушембурго, у Педро есть потенциал, но не настолько большой, чтобы во что бы то ни стало удерживать игрока.

Бразильские журналисты также выяснили, что «Зенит» выплатит € 9 млн тремя частями. Большая часть суммы будет выплачена сейчас, ещё одна часть поступит в казну клуба в конце года, а последняя часть будет зачислена в начале 2024 года, когда Педро попрощается с «Коринтиансом».