Генич: Леонид Викторович, держите «пять»! Всё делаете правильно

Телекомментатор Константин Генич высказался об участии российского специалиста Леонида Слуцкого в шоу под названием «Большое шоу». Журналист выступил в поддержку тренера.

«А мне нравится, что ЛВС рвёт любые шаблоны, и делает то, что ему по кайфу. Ему за 50, он неплохо обеспечен, есть где жить, есть на что вкусно поесть и т.д. Он кайфует!

Понимаю, что многие вещи вызывают реакцию «да как так можно, да что он себе позволяет!» – и осуждению нет предела. Все считают, как надо, а не как ему хочется.

Это его жизнь, его карьера, его правила, – и ему, и только ему решать, как надо. Не будет тренировать – его выбор. И, мне кажется, он к этому готов. Но насколько я знаю, у него было немало предложений, от которых он сам отказался. Просто было неинтересно. А ходить на такие шоу и вот так себя проявлять – интересно.

Вообще, ни капли осуждения. Нравится/не нравится – другой вопрос. Это уже вкусовщина. Но кто-то вот так развлекается и пока не тренирует. А кто-то вообще с радаров ушел – и тоже без работы сидит. Всё относительно.

Леонид Викторович, держите «пять»! Всё делаете правильно», – написал Генич в своём телеграм-канале.