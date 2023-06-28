Защитник «Ростова»: гегемония «Зенита» не сказывается негативно на отечественном футболе

Футболист «Ростова» Виктор Мелёхин не считает, что частые победы «Зенита» в Российской Премьер-Лиге означают деградацию отечественного футбола в целом.

«Я думаю, что нет. Почему футбол должен деградировать? Есть команды, которые из года в год становятся чемпионами. Для всех [остальных] это мотивация это изменить. Кто станет чемпионом после «Зенита», тот принесёт большой праздник своим болельщикам. Сейчас все хотят сместить «Зенит» с первого места.

Насколько сложно было играть против «Зенита»? В Питере было тяжело играть с ними. Карпин перед игрой нам сказал, что бояться нечего, надо играть в свой футбол. Он успокоил команду, и волнения перед матчем не чувствовали, хотя было тяжело. Там много квалифицированных футболистов, которые знают, как работать с мячом и обыгрывать соперника.

Играть против них было приятно и интересно. На домашней игре при поддержке своих болельщиков было намного легче. Чувствовалось, что в нас верят и переживают, поэтому играть против «Зенита» было гораздо проще», — приводит слова Мелёхина Metaratings.