Веа прибыл в Турин для прохождения медосмотра, «Ювентус» покупает игрока за € 12 млн

Нападающий сборной США и французского «Лилля» Тимоти Веа прибыл в Турин для прохождения медосмотра – «Ювентус» в ближайшее время должен сообщить о трансфере форварда. По информации Football Italia, «старая синьора» выплатит «Лиллю» около € 12 млн.
Веа проделал долгий путь, вылетев из Нью-Йорка в Париж, затем в Милан и, наконец, прибыв на частном самолёте в Турин. В аэропорту его встретила небольшая группа болельщиков и представителей СМИ, но представители «Ювентуса» усадили игрока в автомобиль, избежав общения.
Для 23-летнего вингера Италия не является совсем чужой страной, поскольку его отец, бывшая легенда «Милана», а ныне президент Либерии Джордж Веа, некоторое время жил здесь. Веа станет первым крупным трансфером «Ювентуса».
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 23-летний американец принял участие в 29 матчах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. «Лилль» завершил турнир на пятом месте, набрав 67 очков в 38 матчах. На счету клуба 19 побед, девять поражений и десять ничьих.
- 28 июня 2023
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