Роман Широков: лучшим молодым игроком РПЛ выбрал бы Литвинова — он был стабильнее всех

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался об итогах голосования «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023. Тренеры и капитаны клубов РПЛ выбрали лучшим молодым игроком полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Если брать весь сезон, то стабильнее всех был Литвинов. Тройка выглядит логичной, но я выбрал бы Литвинова», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ежегодная премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России. Отдельно проводится опрос среди болельщиков. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. Гражданство футболиста не имеет значения. В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда он был игроком «Уфы», ныне выступает за «Ахмат»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

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