Жозе Моуринью пропустит старт нового сезона в Италии из-за дисквалификации
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью будет отбывать дисквалификацию со старта нового сезона итальянской Серии А. Отстранить португальского специалиста от футбола на 10 дней решил федеральный суд Италии после обвинений в адрес арбитра Даниэле Киффи во время матча «Монца» – «Рома» (1:1, 3 мая), сообщает Джанлука Ди Марцио.
Моуринью пропустит два стартовых матча чемпионата Италии, начиная с первого тура. Также португальцу придётся заплатить штраф в размере € 50 тыс. Столько же должна будет выплатить и «Рома».
Моуринью был отстранён 19 мая за оскорбительные высказывания об арбитре Киффи. «Играть под присмотром худшего судьи, которого я встречал в своей карьере, тяжело, а я видел многих», — заявил тогда португалец.
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