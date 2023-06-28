Жозе Моуринью пропустит старт нового сезона в Италии из-за дисквалификации

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью будет отбывать дисквалификацию со старта нового сезона итальянской Серии А. Отстранить португальского специалиста от футбола на 10 дней решил федеральный суд Италии после обвинений в адрес арбитра Даниэле Киффи во время матча «Монца» – «Рома» (1:1, 3 мая), сообщает Джанлука Ди Марцио.

Моуринью пропустит два стартовых матча чемпионата Италии, начиная с первого тура. Также португальцу придётся заплатить штраф в размере € 50 тыс. Столько же должна будет выплатить и «Рома».

Моуринью был отстранён 19 мая за оскорбительные высказывания об арбитре Киффи. «Играть под присмотром худшего судьи, которого я встречал в своей карьере, тяжело, а я видел многих», — заявил тогда португалец.