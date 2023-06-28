Александр Тарханов согласился с признанием Сергея Пиняева лучшим молодым игроком РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал итоги голосования «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023. Тренеры и капитаны клубов РПЛ выбрали лучшим молодым игроком полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Первое место в рейтинге лучших молодых игроков РПЛ точно должно быть у Пиняева. Он ярко играл и в «Крыльях», и в «Локомотиве». Он — лучший молодой игрок РПЛ. Тюкавин не всегда попадал в состав, но достаточно активно выходил на замену. Литвинов стал основным в «Спартаке». Думаю, это оптимальная тройка в этом рейтинге», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

18-летний Пиняев, игравший в минувшем сезоне за «Крылья Советов» и «Локомотив», набрал 90 баллов. Второе место поделили динамовец Константин Тюкавин и спартаковец Руслан Литвинов, набравшие по 71 баллу.