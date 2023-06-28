Анзор Кавазашвили: не отрицаю заслуги Пиняева и Тюкавина, но Литвинов — уже зрелый мастер

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал итоги голосования «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023. Лучшим молодым игроком признали полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
«На первое место я всегда буду ставить Литвинова. Это прогрессирующий футболист. На сегодняшний день он считается большим мастером — играет на позиции полузащитника, центрального защитника не только в своей команде, но и в национальной сборной.
Сравнивать Пиняева и Тюкавина я бы не стал. Но очень приятно, что Пиняев появился, серьёзно зашевелился на поле, показал многим свои неординарные действия, работоспособность. Тюкавина мы знаем давно, в этом году он особенно прибавил. Но Литвинов сегодня — уже зрелый мастер. Поставлю Руслана на первое место. Согласен, что Пиняев и Тюкавин должны войти в тройку, не отрицаю их заслуги», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 28 июня 2023
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