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Виктор Мелёхин: лучший центральный защитник России прямо сейчас — Максим Осипенко

Виктор Мелёхин: лучший центральный защитник России прямо сейчас — Максим Осипенко
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Футболист «Ростова» Виктор Мелёхин назвал своего партнёра по команде Максима Осипенко лучшим центральным защитником Российской Премьер-Лиги.

«На поле он мне очень сильно помогает. В каких-то моментах подсказывает, например, когда я забываю держать линию. Он ведёт не только меня, но и крайних защитников. Смотрим на него и пытаемся выполнять все установки. Вне поля Максим тоже может мне сильно помогать.

Почему он ещё не уехал в топ-клуб России? Не знаю, мы такое с ним не обсуждали. Есть ли защитники, на которых равняюсь я? В данный момент, конечно, это Макс Осипенко. Он – лучший центральный защитник России сейчас», — приводит слова Мелёхина Metaratings.

В минувшем сезоне 29-летний Осипенко сыграл 26 матчей за «Ростов» в рамках РПЛ и забил шесть мячей.

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