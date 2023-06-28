«Фиорентина» сделала предложение по вратарю сборной Хорватии Ливаковичу
Поделиться
«Фиорентина» предложила «Динамо» Загреб € 6 млн плюс бонусы, за вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Предложение выдвинуто и рассматривается хорватским клубом, но предложенной суммы будет недостаточно для заключения сделки. Контракт Ливаковича действует только до июня 2024 года, что значительно снижает первоначально запрашиваемую цену в € 12 млн, но у «Фиорентины» есть конкуренты.
«Вильярреал» также присматривался к 28-летнему голкиперу, который хорошо проявил себя на чемпионате мира 2022 года в Катаре, заняв с командой третье место. Ливакович провёл всю свою карьеру в Хорватии, но после выступления на ЧМ вратарь стал востребованным на трансферном рынке.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июня 2023
-
22:48
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:19
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:45
-
21:37
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:07
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:42
-
20:41
-
20:30
-
20:29
-
20:16
-
20:13
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:43
-
19:42
Партнерский контент