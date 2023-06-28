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«Фиорентина» сделала предложение по вратарю сборной Хорватии Ливаковичу

«Фиорентина» сделала предложение по вратарю сборной Хорватии Ливаковичу
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«Фиорентина» предложила «Динамо» Загреб € 6 млн плюс бонусы, за вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Предложение выдвинуто и рассматривается хорватским клубом, но предложенной суммы будет недостаточно для заключения сделки. Контракт Ливаковича действует только до июня 2024 года, что значительно снижает первоначально запрашиваемую цену в € 12 млн, но у «Фиорентины» есть конкуренты.

«Вильярреал» также присматривался к 28-летнему голкиперу, который хорошо проявил себя на чемпионате мира 2022 года в Катаре, заняв с командой третье место. Ливакович провёл всю свою карьеру в Хорватии, но после выступления на ЧМ вратарь стал востребованным на трансферном рынке.

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