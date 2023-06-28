«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Андре Онана

Английский «Манчестер Юнайтед» находится в шаге от завершения сделки по переходу голкипера «Интера» Андре Онана. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, сделка может быть закрыта в ближайшие 48 часов. Обе стороны заинтересованы в скорейшем благополучном завершении переговоров. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать «Интеру» предложение по Онана в размере € 50 млн.

Андре Онана перешёл в «Интер» летом 2022 года в качестве свободного агента. Ранее камерунский голкипер играл за «Аякс».

Вместе с «нерадзурри» вратарь стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023. Во всех турнирах минувшей кампании Онана провёл за «Интер» 41 матч, пропустив 36 мячей. 19 игр из 41 стали для голкипера «сухими».