«Вест Хэм» принял предложение «Арсенала» по Райсу в размере € 122 млн с учётом бонусов

«Вест Хэм» уведомил «Арсенал», что принимает предложение «канониров» о приобретении полузащитника Деклана Райса, сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, «молотобойцы» ответили согласием на предложение «Арсенала», сейчас стороны обсуждают структуру будущих выплат. «Вест Хэм» настаивает на том, чтобы «канониры» заплатили € 116 млн в течение следующих полутора лет. После того, как клубы договорятся о последних деталях, о трансфере будет объявлено официально.
В прошлом сезоне Деклан Райс принял участие в 37 играх за «Вест Хэм» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. С «молотобойцами» 24-летний английский полузащитник выиграл Лигу конференций и был признан лучшим игроком этого турнира.
- 28 июня 2023
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