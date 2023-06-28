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«Милан», «Наполи» и клубы из АПЛ заинтересовались Дансо, «Ланс» хочет сохранить защитника

«Милан», «Наполи» и клубы из АПЛ заинтересовались Дансо, «Ланс» хочет сохранить защитника
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Хороший сезон в исполнении «Ланса» и конкретно защитника Кевина Дансо пробудил интерес к 24-летнему футболисту в Европе. По информации Footmercato, австрийский центрбек привлёк внимание нескольких клубов из английской Премьер-лиги, «Милана» и «Наполи».

«Ланс», в свою очередь, ведёт переговоры с Дансо о продлении контракта, который действует до 2026 года. Руководство северян не оставляет надежды сохранить лидера обороны, приводя в качестве важного аргумента возможность сыграть за красно-жёлтых в групповом раунде Лиги чемпионов. Команд Франка Эза отобралась туда напрямую, заняв второе место в Лиге 1.

Добавим, что «Ланс» в эти дни может потерять своего капитана – Секо Фофана ведёт переговоры с арабским «Аль-Насром».

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