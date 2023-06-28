«Интер» начал переговоры с «Шахтёром» по Анатолию Трубину

Миланский «Интер» начал переговоры с украинским «Шахтёром» по поводу трансфера вратаря Анатолия Трубина. «Нерадзурри» рассматривают Трубина как замену Андре Онана, который находится в шаге от подписания контракта с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Calciomercato.
Изначально «Интер» планировал подписать стража ворот «Эмполи» Гульельмо Викарио, но накануне он перешёл в «Тоттенхэм». Таким образом, команде Симоне Индзаги пришлось прибегнуть к запасному плану. Представители миланского клуба уже начали переговоры с «Шахтёром» о приобретении голкипера сборной Украины Трубина.
22-летний футболист провёл семь матчей за национальную команду своей страны, но сейчас участвует в молодёжном чемпионате Европы и уже вышел со своей командой в четвертьфинал. Воспитанник академии «Шахтёра» проявил себя и в Лиге чемпионов. Около двух лет назад с Трубиным в воротах украинцы дважды сыграли вничью с «Интером» Антонио Конте (оба раза – 0:0) на групповом этапе турнира, поспособствовав вылету итальянцев из ЛЧ.
Текущий контракт Трубина действует до июня 2024 года.
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