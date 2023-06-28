Хаверц — о переходе в «Арсенал»: моя цель — трофеи
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Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал свой переход в клуб.
«Присоединиться к такому клубу и стать частью семьи «Арсенала» — это очень волнительный момент для меня. У этого клуба такая большая история, и я надеюсь, что мы сможем многого добиться. Моя цель — выигрывать трофеи, и я собираюсь сделать всё от себя зависящее, чтобы добиться этого ради болельщиков и всех в клубе. С нетерпением жду встречи с игроками и сотрудниками клуба», — цитирует Хаверца пресс-служба «Арсенала».
О переходе Кая Хаверца в «Арсенал» было объявлено сегодня, 28 июня. Полузащитник заключил контракт до лета 2028 года. За «Челси» немецкий футболист провёл 139 матчей, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
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