Составлен проект календаря Кубка России по футболу – источник

Групповой этап Фонбет Кубка России может стартовать 25-27 июля, а матчи четвертьфинальной стадии состоятся в ноябре. Возможный проект календаря турнира опубликовал телеграм-канал «Мутко против».

Интересно, что в календаре предусмотрены окна для еврокубковых матчей, хотя российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

Российская Премьер-Лига (РПЛ) на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий сезон чемпионата России — 2023/2024.

Чемпионат традиционно пройдёт в 30 туров. Игры 1-го тура пройдут 21-23 июля. Матчи заключительного тура запланированы на 25 мая 2024 года.

Российская Премьер-Лига собрала информацию об ограничениях от клубов и МВД, после чего передала документ коллегам из ВШЭ. Используя свои алгоритмы, сотрудники обработали 62 возможных варианта календаря.