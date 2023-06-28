Составлен проект календаря Кубка России по футболу – источник

Групповой этап Фонбет Кубка России может стартовать 25-27 июля, а матчи четвертьфинальной стадии состоятся в ноябре. Возможный проект календаря турнира опубликовал телеграм-канал «Мутко против».
Интересно, что в календаре предусмотрены окна для еврокубковых матчей, хотя российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.
Российская Премьер-Лига (РПЛ) на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий сезон чемпионата России — 2023/2024.
Чемпионат традиционно пройдёт в 30 туров. Игры 1-го тура пройдут 21-23 июля. Матчи заключительного тура запланированы на 25 мая 2024 года.
Российская Премьер-Лига собрала информацию об ограничениях от клубов и МВД, после чего передала документ коллегам из ВШЭ. Используя свои алгоритмы, сотрудники обработали 62 возможных варианта календаря.
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