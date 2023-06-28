Главный врач ЦСКА: все иностранцы получили программу, во время отпуска они её выполняли

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда иностранцы прибудут на сборы перед сезоном.

«Пауза по понятным причинам получилась совсем небольшой. Растренироваться никто не успел. Все ребята получили программу, во время отпуска они её выполняли. Мойзес проходил лечение из-за проблем с ахилловым сухожилием. Занимался этим в Бразилии под нашим контролем. Ждём его 1 июля, оценим состояние. Скорее всего, несколько дней проведёт в индивидуальном режиме, потом присоединится к общей группе. По Виллиану Роше никаких проблем нет. Виктор Мендес принял участие в обеих играх за сборную.

Также ждём в общую группу Бахтиера Зайнутдинова, которого, пользуясь случаем, я поздравляю с успешной игрой за сборную Казахстана. Надеюсь, они выйдут на финальный турнир чемпионата Европы. Карраскаль пропустил второй матч за сборную из-за вирусной инфекции. Мы с Хорхе на связи, сейчас никаких проблем со здоровьем у него нет. Тоже ждём его возвращения, будет работать в общей группе», — приводит слова Безуглова Bobsoccer.