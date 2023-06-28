Артета — о Хаверце: Кай — игрок высочайшего уровня

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход немецкого полузащитника Кая Хаверца в лондонский клуб.

«Кай — игрок высочайшего уровня. Он обладает большой универсальностью и является умным игроком. Он придаст нашей полузащите огромную дополнительную силу и разнообразит нашу игру. Мы приветствуем Кая и его семью в футбольном клубе «Арсенал» и все будем рады начать работать с ним, когда начнём предсезонную подготовку», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

Кай Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси», за который немецкий футболист выступал с 2020 года. Хаверц является воспитанником леверкузенского «Байера», профессиональную карьеру немец начал в 2016 году.

В составе «Челси» Кай побеждал в Лиге чемпионов, а также выигрывал Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.