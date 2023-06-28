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«Тоттенхэм» объявил о подписании Джеймса Мэддисона

«Тоттенхэм» объявил о подписании Джеймса Мэддисона
Джеймс Мэддисон
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Игрок сборной Англии и «Лестера» Джеймс Мэддисон стал игроком «Тоттенхэма». Соглашение с игроком подписано до 2028 года, сообщает пресс-служба клуба.

Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Фото: TOTTENHAMHOTSPUR.COM

Ранее сообщалось, что сделка по переходу 26-летнего футболиста обойдётся «шпорам» в € 47 млн.

В минувшем сезоне Джеймс Мэддисон провёл за «Лестер» 32 матча во всех турнирах. На его счету десять голов и девять результативных передач. «Лестер Сити» занял 18-е место и выбыл из английской Премьер-лиги.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн. За «Лестер» англичанин выступал с 2018 года и выигрывал с «лисами» Кубок и Суперкубок Англии.

«Тоттенхэм» в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги занял в турнирной таблице восьмое место, набрав 60 очков.

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