«Манчестер Юнайтед» связался с «Брайтоном» по поводу Мойсеса Кайседо

«Манчестер Юнайтед» установил первые контакты с «Брайтоном» по поводу трансфера полузащитника «чаек» Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, ожидается, что вскоре манкунианцы официально обратятся к «Брайтону» по поводу трансфера полузащитника. В то же время «Манчестер Юнайтед» продолжает работать над переходом полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

Также известно, что «красные дьяволы» сохраняли интерес к хавбеку «Ювентуса» Адриену Рабьо, но француз в итоге принял решение остаться в «Ювентусе» и заключил с итальянским клубом новый контракт.

В прошлом сезоне Кайседо провёл 37 матчей за «Брайтон» в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.