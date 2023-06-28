«Ленинградец» обыграл «Зенит» в контрольном матче

Сегодня на тренировочной базе в Удельном парке «Зенит» провёл контрольный матч с командой «Ленинградец». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Сергея Кирьякова.

Матч проходил в закрытом режиме, поэтому о составах соперников, равно как и об авторе гола, ничего неизвестно. Официальный сайт «Ленинградца» сообщает, что команда, выступающая во Второй Лиге России, впервые в своей истории переиграла «Зенит».

Напомним, с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».