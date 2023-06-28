Виктор Мелёхин: отъезд легионеров оставил «Ростов» не в лучшем положении

Центральный защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал о том, как воспринял отъезд легионеров из команды после начала специальной военной операции.

«Если честно, с радостью я это точно не воспринял. Они уехали и оставили клуб не в лучшем положении. У меня не было времени подумать: хорошо это или нет? Я хотел выйти на поле и помочь команде, чтобы мы остались в РПЛ. Потом, после сезона обсудили и всё для себя определили. Поняли, что можем нормально двигаться дальше», — приводит слова Мелёхина Metaratings.

После начала специальной военной операции «Ростов» покинули Бартоломеу Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Магнус Кнудсен, Армин Гигович, Кэнто Хасимото, Понтус Альмквист, Матиас Норманн, Али Соу и Давид Тошевски.