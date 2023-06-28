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«РБ Лейпциг» близок к подписанию Йосипа Шутало

«РБ Лейпциг» близок к подписанию Йосипа Шутало
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Немецкий клуб «РБ Лейпциг» находится в шаге от подписания контракта с игроком хорватской сборной Йосипом Шутало. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Footmercato.

В команде уже есть один защитник из Хорватии — 21-летний Йошко Гвардиол. «Быки» идут проторенной дорогой, ища усиление состава в загребском «Динамо». К Йосипу Шутало «Лейпциг» присматривался давно, ведя игрока с конца прошлого летнего трансферного периода.

Игрок провёл хороший сезон в чемпионате Хорватии (36 матчей, три гола), зарекомендовав себя как один из лучших защитников. Следствием этого стали регулярные вызовы в сборную (восемь матчей).

По информации издания, переговоры между «Динамо» и «РБ Лейпциг» близятся к завершению. В скором времени о переходе Шутало в клуб Бундеслиги будет объявлено официально.

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