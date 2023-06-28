«Интер Майами» назначил Херардо Мартино главным тренером команды

Клуб МЛС «Интер Майами», недавно подписавший контракты с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом, объявил о назначении Херардо Мартино на должность главного тренера.

«Добро пожаловать, Тата!

Специалист, удостоенный награды лучшему тренеру года в МЛС, а также имеющий опыт работы с «Барселоной» и национальными сборными Аргентины и Мексики, присоединяется к нам», – сообщает пресс-служба «Интера» в «твиттере», отмечая, что осталось лишь подписать соответствующие документы о приёме на работу.

60-летний Мартино за свою тренерскую карьеру успел поработать с клубами из Аргентины и Парагвая (и побеждал в чемпионатах обеих стран). С «Барселоной» он выигрывал Суперкубок Испании в 2013 году, с «Атлантой Юнайтед» в 2018-м побеждал в чемпионате МЛС и тогда же был признан тренером года.

Мартино добивался определённых успехов и в сборных — с Аргентиной он дважды брал серебро Копа Америка (2015, 2016), а с командой Мексики побеждал в Золотом кубке КОНКАКАФ (2019).