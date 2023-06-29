Рубен Лофтус-Чик прибыл в Италию, после медосмотра игрок подпишет контракт с «Миланом»

Футболист «Челси» Рубен Лофтус-Чик прибыл в Италию, где в четверг, 29 июня, пройдёт медицинский осмотр прежде, чем подписать контракт с «Миланом». «Россонери» готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Англии € 21 млн, сообщает Football-italia.
Отметим, что Лофтус-Чик никогда не выступал за границей, это его первый клуб за пределами Лондона. Ранее выпускник академии «Челси» на правах аренды выступал за другие лондонские клубы, «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».
В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги Лофтус-Чик провёл 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.
«Челси» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице. Контракт игрока с синими истекал в июне 2024 года.
Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
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