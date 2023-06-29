Гендир «Уфы»: трансферы любят тишину, поэтому попрошу болельщиков запастись терпением
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Генеральный директор «Уфы» Александр Егоров рассказал о планах клуба по приобретению новых игроков в команду.
«Трансферы любят тишину, поэтому я попрошу болельщиков запастись терпением, как будут новые подписания, мы о них сразу же оперативно и незамедлительно будем сообщать.
Работа в этом направлении круглосуточно ведётся, но, когда контракт с игроком ещё не подписан, не стоит про это говорить, всё может сорваться в последний момент, поменяться. Все большие трансферы проходят тихо», — приводит слова Егорова пресс-служба клуба.
Напомним, в летнее межсезонье «Уфа» подписала четверых новых игроков. В этот список вошли Денис Кутин, Иван Хлебородов, Александр Перченок и Виталий Трофимов. В следующем сезоне команда будет выступать во Второй лиге.
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