Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендир «Уфы»: трансферы любят тишину, поэтому попрошу болельщиков запастись терпением

Гендир «Уфы»: трансферы любят тишину, поэтому попрошу болельщиков запастись терпением
Александр Егоров
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Александр Егоров рассказал о планах клуба по приобретению новых игроков в команду.

«Трансферы любят тишину, поэтому я попрошу болельщиков запастись терпением, как будут новые подписания, мы о них сразу же оперативно и незамедлительно будем сообщать.

Работа в этом направлении круглосуточно ведётся, но, когда контракт с игроком ещё не подписан, не стоит про это говорить, всё может сорваться в последний момент, поменяться. Все большие трансферы проходят тихо», — приводит слова Егорова пресс-служба клуба.

Напомним, в летнее межсезонье «Уфа» подписала четверых новых игроков. В этот список вошли Денис Кутин, Иван Хлебородов, Александр Перченок и Виталий Трофимов. В следующем сезоне команда будет выступать во Второй лиге.

Материалы по теме
Гендир «Уфы»: мы хорошо знали подписанных игроков и решили, что они нужны клубу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023