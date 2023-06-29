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Мелёхин: интерес из Бельгии, Турции и Италии? Конкретных предложений нет

Мелёхин: интерес из Бельгии, Турции и Италии? Конкретных предложений нет
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал информацию, что в его услугах заинтересованы ряд европейских клубов.

«Разговаривал ли с агентом на эту тему? Если честно, на эту тему не разговаривали. Он сказал, что конкретных предложений нет, так что не вижу смысла мне во всё вникать, чтобы лишний раз не забивать голову. Он владеет большей информацией, а я особо ничего не знаю. Агент про это старается меньше говорить, чтобы не отвлекать от футбола. Есть ли желание попробовать свои силы в Европе? Желание есть. Я думаю, у любого молодого российского игрока есть такое желание», — приводит слова Мелёхина Metaratings.

Напомним, ранее представитель Мелёхина сообщал, что трансфер Виктора в европейский клуб этим летом возможен.

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