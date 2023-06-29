«Интер» отклонил первое предложение МЮ по Онана, итальянцы хотят за вратаря € 60 млн

Миланский «Интер» отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу вратаря Андре Онана. Итальянский клуб установил цену на футболиста в размере € 60 млн, сообщает журналист Альфредо Педулло.

На покупке вратаря настаивает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который знает Онана со времён работы в «Аяксе». Тем не менее, два клуба не могут договориться о цене на футболиста.

«Нерадзурри» установили минимум в размере € 50 млн, при меньшей цене итальянцы не намерены даже начинать переговоры, а в идеале их устроит € 60 млн. По информации итальянского инсайдера, первый официальный запрос МЮ «Интер» отклонил.

Манкунианцы предложили € 45-50 млн, включая бонусы, и этого оказалось недостаточно, чтобы убедить «Интер» продать голкипера, несмотря на отличную прибавочную стоимость Онана. Прошлым летом он был подписан на правах свободного агента после того, как его контракт с «Аяксом» истёк.

Ранее стало известно, что «Интер» начал переговоры с украинским «Шахтёром» по Анатолию Турбину, в котором миланский клуб видит потенциальную замену Онана.